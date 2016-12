Mamma vampira tra carceri e transgender

foto Twitter 12:56 - Il successo di "Twilight" ha portato bene alle donne di casa Stewart. Kristen, grazie al personaggio di Bella, è entrata di diritto nell'olimpo di Hollywood e ha anche trovato l'amore con Robert Pattinson. Ma anche per Jules, mamma di Kristen, si sono aperte le porte del successo. La Sig.ra Stewart ha presentato infatti a Cannes "K-11", il suo primo film da regista, che racconta la vita in galera di omosessuali e trans. - Il successo di "" ha portato bene alle donne di casa Stewart. Kristen, grazie al personaggio di Bella, è entrata di diritto nell'olimpo di Hollywood e ha anche trovato l'amore con Robert Pattinson. Ma anche per, si sono aperte le porte del successo. La Sig.ra Stewart ha presentato infatti a Cannes "", il suoda, che raccontae trans.

Un bel traguardo per Jules, che lavora dietro le quinte di Hollywood già da 30 anni come script supervisor, ma che ora ha deciso di mettersi alla prova anche dietro alla macchina da presa. "Fare una scelta simile a 50 anni non è per niente facile - ha ammesso Jules - Ma voglio raccontare delle storie che siano originali e uniche, a partire da K-11"



Il film è ambientato all'interno dell'unità di sicurezza K-11 del carcere federale di Los Angeles, dove sono collocati i detenuti omosessuali e transessuali. Nel cast presenti il figlio Cameron, Goran Visnjic ("Millennium: Uomini che odiano le donne"), Tara Buck (la Ginger di "True Blood") nei panni di un transessuale e l'attore Jason Mewes ("Clerks").