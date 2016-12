Billboard Awards, Adele trionfa... da lontano

foto Ap/Lapresse Correlati MILEY CYRUS SUPER SEDUCENTE

Si sono svolti a Las Vegas i "Billboard Awards", i premi assegnati alle stelle della musica dalla bibbia del settore. Tenendo fede alle previsioni, la trionfatrice assoluta è stata Adele, che si è portata a casa ben dodici riconoscimenti. La cantante inglese non ha però partecipato alla cerimonia che ha visto tante star esibirsi, da Nelly Furtado a Justin Bieber passando per Usher e John Legend. Omaggio a Whitney Houston.

A rendere omaggio alla grande cantante scomparsa recentemente ci hanno pensato John Legend, Jordin Spark, Whoopy Goldberg e la figlia di Whitney, Bobby Kristina.



La serata è stata poi l'occasione per molti artisti di esibirsi presentando i nuovi brani. Da Justin Bieber a Katy Perry, molte esibizioni hanno catturato l'attenzione del pubblico, anche se c'è chi l'ha catturata anche senza cantare. Come Miley Cyrus, in un completo giacca-gonna (?) decisamente sensuale: nulla sotto la giacca e davvero mini la gonna. I tempi di Hannah Montana sono davvero lontani.



