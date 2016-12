Jenny McCarthy: "Poserò di nuovo nuda"

foto Olycom Correlati DA PLAYBOY AL RED CARPET 12:22 - Un traguardo importante come quello dei quarant'anni va festeggiato come merita. Così la biondissima attrice ed ex playmate Jenny McCarthy ha deciso di regalarsi un altro servizio bollente, per immortalare il fisico ancora scultoreo: "Ho 40 anni e poserò di nuovo nuda per Playboy", avverte l'ex fidanzata (sono stati insieme cinque anni) di Jim Carrey. I fan adesso aspettano con trepidazione. - Un traguardo importante come quello deiva festeggiato come merita. Così la biondissima attrice ed ex playmateha deciso di regalarsi un altro servizio bollente, per immortalare il fisico ancora scultoreo: "Ho 40 anni e poserò di nuovo nuda per", avverte l'ex fidanzata (sono stati insieme cinque anni) di Jim Carrey. I fan adesso aspettano con trepidazione.

Era il 1993 e a vent'anni si faceva immortalare in tutta la sua acerba bellezza. Dopo vent'anni Jenny è pronta per il bis, perché Non rinuncia a sfoderare tutte le sue armi di seduzione.



D'altronde negli anni ha mantenuto un fisico mozzafiato, nonostante una gravidanza nel 2002. E non ha mai neanche nascosto di essere molto brava sotto le lenzuola, tanto che ha dichiarato: "Non ho sex tape nascosti sotto il letto, ma mi dispiace molto... sono così brava!!". Insomma, bisognerà accontentarsi dei prossimi scatti hot.