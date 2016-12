Il fenomeno Emis Killa scala la classifica

foto Ufficio stampa Correlati SCOMMESSA DEL RAP 17:19 - "L’erba cattiva" di Emis Killa, prodotto da Carosello Records, da 16 settimane in classifica scatta dalla 28esima posizione al 4 posto. Date sold out, Best New generation ai Trl Awards di Mtv, oltre 25 milioni di views su YouTube, Emis Killa torna con un nuovo singolo per l'estate: "Dietro Front" in duetto con Fabri Fibra. - ", prodotto da Carosello Records, da 16 settimane in classifica scatta dalla 28esima posizione al 4 posto. Date sold out, Best New generation ai Trl Awards di Mtv, oltre 25 milioni di views su YouTube, Emis Killa torna con un nuovo singolo per l'estate:in duetto con

"Quando ho sentito il beat di Dietro Front mi è piaciuto perché era forte, dinamico e divertente, ci ho sentito Fibra fin da subito - commenta Emis Killa - è uscito questo pezzo che è il più spensierato dell'album, quello che si prende meno sul serio".



Il videoclip del suo ultimo singolo “Parole di ghiaccio” ha raggiunto il record di visualizzazioni, quasi 7 milioni di views in un mese.



“L’erba cattiva”, che contiene collaborazioni con esponenti della scena rap italiana da Fabri Fibra a Marracash, da Gue’ Pequeno a Tormento, è anche disponibile, solo per la catena Game Stop, in una versione deluxe (doppio cd “L’erba cattiva” e lo street album “Il peggiore” + un portachiavi esclusivo a 9,90 euro).



Il tour di Emis Killa (una produzione Massimo Levantini per Live Nation) che ha preso il via a febbraio e ha registrato sold out ovunque, proseguirà per tutta l’estate. Info su www.emiskilla.it