Arielle Reitsma, sexy scoperta di Hollywood

foto Maxim Italia Correlati CHE MERAVIGLIOSA FANCIULLA! 08:25 - Curve mozzafiato, occhi da gatta, labbra formose. Arielle Reitsma non è certo la ragazza della porta accanto. Top model per hobby, presto debutterà al cinema al fianco di Tom Cruise. Intanto si concede in esclusiva a "Maxim" che le dedica la cover, annuncia di essere single come "una banconota da un dollaro" e lancia un messaggio ai ragazzi italiani: "Siete i migliori, non tradite mai e amate tanto la vostra mamma". - Curve mozzafiato, occhi da gatta, labbra formose.non è certo la ragazza della porta accanto. Top model per hobby, presto debutterà al cinema al fianco di Tom Cruise. Intanto si concede in esclusiva a "" che le dedica la cover, annuncia di essere single come "una banconota da un dollaro" e lancia un messaggio ai ragazzi italiani: "Siete i migliori, non tradite mai e amate tanto la vostra mamma".

"Con Tom non sono riuscita a fare amicizia sul set di 'Rock of ages' (in Italia arriva il 22 giugno, ndr) - racconta - quando ho recitato le mie scene lui non c'era". Arielle è cresciuta a Boston in una famiglia non danarosa e per questo "ho dovuto lottare molto per conquistare le cose che ho".



La parte che preferisce del suo corpo? "Non per vantarmi, ma ho delle gambe veramente forti, se stringo qualcuno tra le ginocchia scommetto che non riesce a divincolarsi". Anche se è single, nel futuro si vede mamma e con una bella famiglia. I pretendenti di certo non mancheranno.