Decker: "Il mio nome? Merito di un cavallo"

IL PASSATO HOT 13:17 - Ritorno alle origini per Brooklyn Decker che, dopo aver abbandonato due anni fa le passerelle per il cinema, posa sensuale per "Vanity Fair". Al magazine l'attrice di "Battleship" ha confessato la strana origine del suo nome. "Mio padre decise di chiamarmi Brooklyn perchè un amico di famiglia aveva un cavallo che si chiamava Brooke - ha raccontato l'attrice - Ora vivo nel quartiere di Brooklyn, quindi alla fine tutto torna".

La Decker aveva iniziato la sua carriera come modella, posando per diverse riviste di moda e diventando nel 2010 la ragazza-simbolo di "Sports Illustrated".



"La copertina di Sport Illustrated è stato il mio ultimo servizio fotografico - ha ammesso l'attrice - Quella stessa settimana parlai con il mio agente e gli dissi: 'Sai cosa... Davvero, non voglio essere una modella per sempre. Voglio iniziare a fare film'. Penso che in quel momento, se avesse potuto, mi avrebbe strozzato!".



Dopo piccole apparizioni in alcune serie tv, Brooklyn - in meno due anni - ha già all'attivo ben tre film. Lo scorso anno ha infatti recitato al fianco di Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in "Mia moglie per finta", mentre per il 2012 ha messo in cantiere due nuovi progetti: l'action movie "Battleship" (uscito lo scorso aprile) e "Che cosa aspettarsi quando si aspetta" di Kirk Jones, in uscita in Italia a settembre.