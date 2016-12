Arriva un altro film su Steve Jobs

foto Ap/Lapresse 12:18 - Aaron Sorkin dopo aver raccontato la nascita di Facebook con "The Social Network" adatterà al grande schermo la biografia del co-fondatore di Apple scritta da Walter Isaacson. E' in arrivo, dunque, la seconda pellicola su Jobs anche se il nome dell'attore che lo interpreterà è ancora top secret. Ashton Kutcher vestrà i panni di Steve Jobs da giovane, mentre il regista Premio Oscardopo aver raccontato la nascita di Facebook con "" adatterà al grande schermo la biografia del co-fondatore discritta da. E' in arrivo, dunque, la seconda pellicola su Jobs anche se il nome dell'attore che lo interpreterà è ancora top secret.

Columbia Pictures e Sony Pictures confermano infatti di aver acquistato, per un milione di dollari, i diritti della biografia che ha venduto più di 2 milioni di copie.



"La storia di Steve Jobs è unica, è stato uno degli uomini più innovatori e influenti non solo della nostra storia, ma di tutti i tempi - afferma Amy Pascal, co-presidente di Sony, a 'Variety' -. Non c'è nessun altro sceneggiatore oggi a Hollywood in grado di catturare una vita così straordinaria per il grande schermo come Sorkin. Abbiamo fiducia che, nelle sue mani, il film sarà tutto ciò che era Jobs: affascinante, divertente e capace di dividere il pubblico".



Quanto all'altro biopic, sarà intitolato semplicemente "Jobs" ed è in pre-produzione: la sceneggiatura è di Matt Whiteley e a dirigerlo è Joshua Michael Stern. Le riprese, con Kutcher, sono fissate per l'autunno.