Massimo Zamboni "rianima" il punk dei CCCP

foto Ufficio stampa 11:30 - Un gran ritorno, di quelli che frenano la saudade degli anni '80, scalderà la platea del Teatro dal Verme di Milano. Il 18 maggio Massimo Zamboni, il co-fondatore, insieme a Giovanni Lindo Ferretti, dei CCCP, poi divenuti Csi, presenterà il suo nuovo tour con Angela Baraldi, una delle voci femminili più espressive della scena rock italiana. I due saranno i protagonisti del ciclo romantico "Music Club 'round Midnight", evento che, allo scoccare della mezzanotte, ha già visto il susseguirsi di artisti del calibro del blues-man Guy Davis, di Beppe Servillo & Co., di Edda + Big deal, e che porterà (il 25 maggio) anche le First Aid Kit, due giovani promesse svedesi della musica folk.

Venerdì "Punk e disciplina" riproporrà alcune delle canzoni storiche dei CCCP con l'aggiunta di quattro nuovi brani partoriti dalla liason musicale tra i due cantautori. A dirlo è lo stesso Zamboni, che ha raccontato a TgCom24 un po' tutta la sua carriera, partendo dal presente e dalla nascita della collaborazione con la Baraldi, per poi sfiorare il passato e gli inizi con Ferretti.

Durante la chiacchierata le aspettative non sono state deluse. Il poliedrico autore di Reggio Emilia (scrittore e anche compositore di colonne sonore: ha già pubblicato quattro libri, l'ultimo dei quali In Mongolia in retromarcia mentre ha composto le musiche di diversi film tra cui un documentario sull'Aids) è un'anima sensibile, dalle grandi doti tecniche. Un filosofo - se non filologo - delle note e braciere di idee grazie alle quali la fiducia nella musica contemporanea, ormai ridotta a un'ecatombe, non viene meno. In questo mare magnum di banalità che le major ci propongono, il lavoro di Zamboni ci dà la forza di credere che esiste una fortezza della qualità ancora inespugnabile. Un lavoro fatto di cervello e tanto cuore. Il chitarrista dallo stile grattugiato infatti rifugge dagli snobismi di classe, e afferma: "Ci sono tante voci femminili della musica leggera con cui mi piacerebbe collaborare. Adoro ad esempio la voce drammatica di Fiorella Mannoia". Intanto, ha scelto il sodalizio con Angela Baraldi, cantante e attrice, protagonista del film e della serie tv Quo vadis, baby?.



Come è nata questa collaborazione?

L’anno scorso quando ho composto le musiche del film-documentario sull’Aids di Andrea Adriatico e Giulio Corbelli, mi hanno presentato Angela, ci siamo annusati e poi una cosa tira l’altra... Abbiamo iniziato con un concerto a Bologna e ci siamo trovati così bene che non ci siamo più lasciati. Ora uscirà un singolo e in autunno, se tutto va bene, l’album.



Incuriosita dal nome del tour del 2011, Solo una terapia: dai CCCP all’estinzione…

Sì il tour è iniziato come una terapia per entrambi, terapia contagiosa perché lo è diventata anche per il pubblico. Che aveva bisogno e desiderava riascoltare i pezzi riproposti dei CCCP. I concerti sono finiti con salti, pogo. Si percepiva la voglia degli spettatori. Poi da terapia è diventata molto più solennemente punk e disciplina, dove, oltre alle cover, presenteremo quattro nostri inediti.



Da quando hai iniziato a oggi, com’è cambiata la scena musicale italiana e cosa salviamo?

Non eravamo allora interessati alla scena musicale italiana e continuo a non provarne interesse oggi. E’ proprio una parola che in Italia ha una valenza atonale, acromatica. Nel nostro Paese infatti la categoria del musicista è una categoria squalificata. Mi piace invece quello che trovo per caso. O band fragili. Come Luci della centrale elettrica, Pan del diavolo. Che sembrano stare in piedi per miracolo, ma che in realtà hanno molto nel proprio interiore. Sono le band poco “costituite” che mi piacciono.



Un artista con cui ti piacerebbe collaborare e ancora non lo hai fatto?

I Pink Floyd, ma al momento non è proprio possibile! In generale, mi piacciono le voci femminili. Mi piacerebbe collaborare con una cantante di musica leggera, senza dare una connotazione negativa a questa parola. Fiorella Mannoia per esempio con quella sua voce particolarmente drammatica. Sarebbe perfetta. Peccato solo che in Italia il dramma non è un tipo di musica che piace, eppure è una nostra caratteristica.



Da dietro le quinte, come paroliere e musicista, a protagonista delle tue composizioni...

Di solito chi sta dietro le quinte ha virtù insospettate (sorride, ndr). Quello era il ruolo che più sentivo mio, anche perché c’era Giovanni. Venendo a mancare, ho dovuto trovare una forza che non pensavo di avere. Sono diventato adulto, in mezzo a queste turbolenze e dovevo tenerne conto.



Zamboni compositore di colonne sonore, autore e musicista oltre che scrittore. Cosa manca?

Vorrei poter seguire tutte queste attività nella giusta misura. I miei però sono tempi sacrificati. E’ da quattro anni che sto scrivendo un libro, ma tra il tour, la musica e la montagna non riesco. Devo badare agli animali e ai campi. Mi piacerebbe però cimentarmi con le immagini. Non come regista, perché ci vorrebbe molta pazienza, che io non ho. Mi piacerebbe fare un piccolo kolossal, dove si possa “immaginare” la parola. Dove il pubblico sia sul palco.



Un terapia artistica collettiva, siamo condannati alla ricerca continua di un modo per esprimerci?

Se continuiamo a farci male a vicenda in maniera perpetua, sì. Dobbiamo avere la capacità di farci del bene, capirne l’importanza. Anche scrivendolo. O cantandolo.



Come è iniziata e come è finita l’avventura con Ferretti?

E’ cominciata per caso a Berlino, trent’anni fa. Ci siamo incontrati in una discoteca, eravamo concittadini, con mille amici in comune ma noi non ci conoscevamo. Lui stava partendo. E poi quegli stessi meccanismi che ti uniscono, e che mettono insieme due teste così individualiste e con una spiccata personalità, ti allontanano… Ma stiamo a vedere. Devo dire che comunque il nostro rapporto è continuato anche nell’assenza. Un presenza ineliminabile anche in negativo.



Hai letto i suoi libri?

Sì, tutti pensano che ci sia stata una svolta cattolica, ma in realtà non è vero, perché Giovanni è sempre stato un credente. E anche nei CCCP ci sono pezzi che ne parlano. Come Libera me domine, Svegliami o Madre.



Cosa stai leggendo adesso?

Purtroppo non ho avuto veramente tempo per riuscire a leggere qualcosa. O meglio, i momenti liberi li dedico alla stesura del mio libro sul ‘900, sui partigiani e sul fascimo. E siccome non voglio sbagliare sto leggendo sull’argomento. Sono letture specializzate anche un po’ troppo tecniche.



Come mai questo tema?

Mi piace di per sé, e anche perché ho scoperto da poco che mio nonno è stato ucciso dai partigiani. Era fascista. Io non sapevo nulla quando ho iniziato a scrivere. Ma non voglio comporre un testo di diatriba alla Giampaolo Pansa. Così ho cercato anche di trovare la poetica giusta per arrivare meglio alle persone e ora l’ho trovata.

Luisa Indelicato