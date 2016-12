Mengoni: "Sfondi solo se hai il lato B di Belen"

foto Alessio Pizzicannella Correlati IL RE MATTO SUL PALCO 10:41 - Non ha peli sulla lingua Marco Mengoni quando si parla delle regole dello showbusiness. Il Re matto - ora impegnato nei teatri italiani con lo spettacolo "Tour Teatrale" - ha infatti attaccato il "fenomeno Belen" dalle pagine del "Corriere Nazionale": "Giro con una Smart e sono tornato a vivere con i miei genitori. Oggi per fare soldi bisogna avere un bel sedere e chiamarsi di cognome Rodriguez: io non ho nessuno dei due". - Non ha peli sulla linguaquando si parla delle regole dello showbusiness. Il Re matto - ora impegnato nei teatri italiani con lo spettacolo "Tour Teatrale" - ha infattiil "" dalle pagine del "Corriere Nazionale": "Giro con una Smart e sono tornato a vivere con i miei genitori. Oggi per fare soldie chiamarsi di cognome Rodriguez: io non ho nessuno dei due".

Mengoni non si sente per niente "arrivato". Ancora adesso che è un cantante affermato confessa di salire sul palco più per amore che per denaro: "Questo lavoro lo faccio per passione, non certo per arricchirmi. Prima di "X Factor" (che ha vinto nel 2009 ndr) per le case discografiche non andavo bene: il talent mi ha aiutato, ma la gavetta l'ho fatta e tanta. Il difficile però è mantenere il successo che arriva all'improvviso".



Il cantante è attualmente impegnato nei teatri con lo spettacolo "Tour Teatrale". Una cornice inusuale, che gli ha permesso però di sperimentare un approccio nuovo con il pubblico. "Si tratta di uno spettacolo che fa della suggestione visiva e sonora il suo punto di forza, per toccare ancor più da vicino l'anima di chi ascolta - ha confessato Mengoni - Esibirsi nei teatri è divertentissimo. Si è più vicini al pubblico, vedi la gente negli occhi e li guardi dritti in faccia. È un ambiente più familiare, meno freddo".