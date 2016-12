In estate solo dance music e tanto "Sesso"

foto Da video Correlati ALLUSIONI E IRONIA... HARD

SET ROVENTE 10:16 - C'è attesa per l'estate tra bagni in piscina e gelati rigeneranti, ad anticiparne le atmosfere ecco che arriva "Sesso", un video sensuale nato dalla collaborazione di Alex Farolfi con Daniele Lazzarin e Riccardo Garifo in arte Two Fingerz. Ritmo dance con ammiccamenti al sesso senza mai essere volgari, il video così come la canzone si candida a tormentone estivo. - C'è attesa per l'estate tra bagni in piscina e gelati rigeneranti, ad anticiparne le atmosfere ecco che arriva "", un video sensuale nato dalla collaborazione diconin arte. Ritmo dance con ammiccamenti al sesso senza mai essere volgari, il video così come la canzone si candida a tormentone estivo.

L’idea di produrre un brano scritto e cantato dal gruppo Two Fingerz era già da tempo nella mente di Alex e dopo diverse traversie dovute ai numerosi impegni del gruppo per l’uscita dell’album dal titolo "Mouse Music" di cui il singolo ("Questa musica") è già in air-play su tutte le radio, finalmente è arrivato alla conclusione.



Il video è stato realizzato con la collaborazione di Stephan Ironcutter, eccentrico regista noto per il suo estro cinematografico in fatto di immagini.