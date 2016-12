Ditto: "Io e la mia fidanzata genitori splendidi"

foto LaPresse 17:55 - "A Joyful Noise" è il quinto album di studio dei Gossip, ma la carismatica leader Beth Ditto guarda già al futuro. "Sono eccitata all'idea di fare figli, - racconta a Marie Claire - ne ho una voglia matta! I bambini sono meravigliosi. A 31 anni inizio a pensare seriamente di creare una famiglia con la mia compagna. Magari tra due anni, o cinque al massimo". " è il quinto album di studio deima la carismatica leaderguarda già al futuro. "Sono eccitata all'idea di fare figli, - racconta a Marie Claire - ne ho una voglia matta! I bambini sono meravigliosi. A 31 anni inizio a pensare seriamente di creare una famiglia con la mia compagna. Magari tra due anni, o cinque al massimo".

"Come si fa a partire dall'assunto che un genitore eterosessuale si occuperà dei figli meglio di uno gay? E' così triste. A me suona come una follia. Il presupposto è che le persone gay, anche quando sono in una coppia solida, sappiano concentrarsi solo su loro stesse. Sono sicura che io e la mia fidanzata saremmo genitori splendidi, e così tanti dei nostri amici- afferma la cantante - personalmente voglio provare l'esperienza della gravidanza e del parto, ma se volessi adottare, non riesco a immaginare cosa proverei se me lo impedissero. E' davvero un pregiudizio spaventoso, forse il tabù più forte rimasto in piedi".