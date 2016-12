Cannes tra mondanità e "Reality"

foto Ap/Lapresse Correlati PREPARATIVI PER IL FESTIVAL 09:42 - Già dall'affiche, ossia Marilyn Monroe che spegne le candeline, si capisce in che direzione sta andando il Festival di Cannes. La selezione della 65esima edizione (17-27 maggio) è piena di titoli che fanno gola. Quanto alla mondanità, c'è l'imbarazzo della scelta: Brad Pitt in pole position, poi Eva Mendes, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Robert Pattinson e Kristine Stewart. L'Italia, invece, sarà rappresentata da "Reality" di Matteo Garrone. - Già dall'affiche, ossia Marilyn Monroe che spegne le candeline, si capisce in che direzione sta andando il. La selezione della(17-27 maggio) è piena di titoli che fanno gola. Quanto alla mondanità, c'è l'imbarazzo della scelta:in pole position, poi. L'Italia, invece, sarà rappresentata da "" di

Gli Usa hanno ben cinque film in competizione, ed era dal 2007 che non succedeva: "Mud" di Jeff Nichols con Matthew Mc Conaughey, "Lawless" di John Hillcoat (con Tom Hardy, il nuovo cattivo di Batman), "Killing Them Softly" di Andrew Dominik con Brad Pitt, l'erotico "Paperboy" di Lee Daniels, con Nicole Kidman versione Barbie e in apertura Wes Anderson con "Moonrise Kingdom" (cast super da Bruce Willis a Edward Norton e Bill Murray).



LA CORSA DELL'ITALIA

"Reality" di Garrone si annuncia una riflessione sapida e amara sull'Italia contemporanea attraverso la storia di Luciano (Aniello Arena). Una commedia che si dice diventi sempre più acida mano a mano che va avanti. Il protagonista è un pescivendolo napoletano, uno molto simpatico, che viene spinto dalla sua famiglia variopinta e obesa a concorrere per diventare concorrente al "Grande Fratello". L'unica attrice famosa del film è Claudia Gerini, che fa la conduttrice del Gf. Per Garrone è il ritorno a Cannes a quattro anni dal Grand Prix ottenuto con "Gomorra", tratto dal best seller di Roberto Saviano.





Un'edizione, la 65esima, che ha come presidente di giuria il nostro Nanni Moretti e che vede anche due maestri italiani che più diversi non potrebbero essere. Ovvero Bernardo Bertolucci che porta fuori concorso "Io e te" e, a sorpresa, Dario Argento, per la prima volta sulla Croisette, con il suo "Dracula 3d" (proiezione di Mezzanotte).