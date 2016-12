Tozzi: "La politica di oggi? E' un bel casino"

foto Ufficio stampa Correlati VITA DI SUCCESSI 08:28 - Umberto Tozzi a sette anni dal disco di inediti "Le Parole", torna con il nuovo doppio disco "Yesterday, Today". In uno ci sono i 17 singoli storici (da "Ti amo" a "Gloria") riarrangiati e l'altro 10 inediti oltre alla cover "Here, There and Everywhere". "Ho fatto anche un Best perché ero stufo di sentire la mia voce da ragazzino", racconta a Tgcom24. In "Niente per me ne ha per la poltica: "Camicie rossi, verdi e nere... è un bel casino". a sette anni dal disco di inediti "Le Parole", torna con il nuovo doppio disco ". In uno ci sono i 17 singoli storici (da) riarrangiati e l'altro 10 inediti oltre alla cover. "Ho fatto anche un Best perché ero stufo di sentire la mia voce da ragazzino", racconta. In "Niente per me ne ha per la poltica: "Camicie rossi, verdi e nere... è un bel casino".

Pubblicato dalla Momy Records, "Yesterday, Today" uscirà anche in versione spagnola e con i duetti nei quali Tozzi ha affiancato la propria voce a quella di Sergio Dalma e agli OBK. Il disco al completo, che ha già raggiunto la terza posizione su iTunes, è stato anticipato dal singolo "Se tu non fossi qui", che è anche un video con protagonista Eleonora Pedron.



Come mai è passato così tanto tempo dall'ultimo cd di inediti?

Ho fatto tanto concerti e sono sempre stato in giro per l'Europa. Lo scorso anno mi sono fermato un po' e sono venuti di getto tutti i nuovi brani. E' stato un processo naturale. La mia volontà è stata anche quella di fare un lavoro tra best of e inediti che fosse il più possibile omogeneo nei suoni.



C'è un Umberto Tozzi nuovo e cambiato?

Sicuramente più sereno da quando sono diventato nonno. Non mi arrabbio più facilmente come accadeva prima.



Però c'è la delusione politica in "Niente per me"...

Vero. Ma come potrebbe essere altrimenti. Viviamo in un periodo così pieno di confusione. Sin da quando ero ragazzino ho visto avvicenderasi numerosi governi ma i problemi alla fine sono sempre rimasti gli stessi. Per questo canto 'camicie rossi, verdi e nere... è un bel casino'. Io ne sono sempre rimasto distante e non sono mai stato tesserato da un partito.



Sanremo riparte da zero con una nuova direzione artistica, suggerimenti?

Anzitutto ci vuole un direttore artistico più che competente che vada a cercare le canzoni. Bisogna andare a casa degli autori e poi far cantare uno bravo. Per ricreare una bella atmosfera bisogna ripartire da lì. Un esempio concreto di quel che sto dicendo? Beh i Nomadi non hanno scritto grandi cose e la loro hit più importante "Io Vagabondo" infatti è stata composta da Alberto Salerno.



Umberto Tozzi girerà l'Europa in tour per tutto il 2012 e parte del 2013. Al momento, soltanto una data è prevista in Italia (Bari - 7 settembre), ma il cantautore vuole organizzare altre 4 o 5 date nei teatri, in città come Milano e Torino.

Andrea Conti