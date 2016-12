Gwen come la dea della natura

foto Playboy Correlati NUDA PER PLAYBOY 08:23 - Erano gli anni Settanta e Gwen Goldberg, sognando Hollywood, posava nuda come la dea dalla natura per "Playboy" che nel 1972 le dedicava la copertina. In effetti al cinema ci approdò, per una breve parte, nel capolavoro di Robert Altman "Nashville" in cui vestiva i panni di una cantante talentuosa e che le valse il premio "Bafta" come migliore attrice non protagonista. - Erano gli anni Settanta e, sognando Hollywood, posava nuda come la dea dalla natura per "" che nel 1972 le dedicava la copertina. In effetti al cinema ci approdò, per una breve parte, nel capolavoro di" in cui vestiva i panni di una cantante talentuosa e che le valse il premio "Bafta" come migliore attrice non protagonista.

Davanti all'obiettivo del fotografo Roger Vadim, Gwen (nata negli anni Cinquanta a Chattanooga in Tennessee) si concedeva in tutta la sua bellezza naturale, mostrandosi in topless, svelando il lato B e completamente nuda in un campo di margherite.



Purtroppo, a parte qualche apparizione, al cinema Goldberg non ha riscosso il successo sperato, ma il servizio hot per "Playboy" è rimasto nell'immaginario e l'ha resa indimenticabile.