Jennifer Lopez, che décolleté vertiginoso!

12:20 - Una scollatura vertiginosa, che fa intravedere il seno sotto l'abito rosa cipria. Sarà la vicinanza al nuovo toyboy, ma Jennifer Lopez rispolvera le sue armi seduttive. Così eccola più sexy che mai alla prima, a Hollywood, del film "What To Expect When You're Expecting". La pellicola, come ha ammesso la stessa cantante e attrice, le ha fatto riscoprire anche la voglia di maternità: "Adesso sto pensando all'adozione".

Jennifer ha rivelato al quotidiano "Daily Mirror" di essersi "innamorata" di due gemelli etiopi conosciuti sul set. La star è già madre dei gemelli - di quattro anni - Max ed Emme, avuti dall'ex marito Marc Anthony, ma dopo aver lavorato con i due bimbi etiopi che nella storia adotta dopo la morte della madre naturale, la Lopez sta valutando di compiere questo "gesto altruistico": "E' buffo perché prima di questo film non ho mai pensato all'adozione. Ho sempre voluto avere figli miei".



Il film, però, sembra aver davvero cambiato il suo modo di vedere le cose: "Dopo le riprese e durante la realizzazione, quando ho tenuto in braccio i due piccoli mi sono innamorata subito di loro e ho capito come mai tanta gente adotta, come sia facile abbracciare un bambino che non ha niente". Un atto d'amore incondizionato: "Ho rischiato di portarmi a casa i due bambini".