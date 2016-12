Laura Perego: "Il mio corpo contro Monti"

foto Ufficio stampa Correlati LAURA NUDA PER GLI ANIMALI

Ha usato il suo corpo per lanciare un grido in difesa degli animali così come per denunciare la condizione delle donne afghane. Ora l'ex pornostar Laura Perego prende posizione contro il governo Monti, reo, a suo dire, di "aver mandato sul lastrico migliaia di famiglie". "Dopo un periodo di riflessione - spiega la Perego - voglio nuovamente essere portatrice di messaggio di ordine sociale, sfruttando la mia immagine e il mio corpo".

Per raggiungere il suo obiettivo la nota star a luci rosse ha fondato l'associazione "Movimento nazionale contro Monti". "Dopo un periodo di riflessione - spiega la pornostar - voglio nuovamente essere portatrice di messaggio di ordine sociale, sfruttando la mia immagine e il mio corpo quale veicolo di comunicazione impegnandomi in questa battaglia contro gli sprechi della casta e a tutela dei cittadini italiani".



Di questi tempi "si sente solo parlare di tasse, di persecuzioni agli imprenditori, di gente che aveva un modesto - ma sicuro - impiego che dall'oggi al domani si trova senza un lavoro e senza speranze per sé e la propria famiglia. Ebbene la causa di questo stato di cose ha un nome e un cognome: Mario Monti. Grazie professor - sottolinea Perego - che, per salvare l'Italia hai mandato sul lastrico migliaia di famiglie".



E così adesso Laura preannuncia incursioni a breve tempo... "Con il "Movimento nazionale contro Monti'', io e il mio staff stiamo studiando una campagna di protesta con messaggi e dimostrazioni sotto i palazzi del potere. Chiederemo elezioni anticipate e le dimissioni del governo dei Professori. Ovviamente - conclude ammiccante Laura Perego - . come in passato utilizzerò il mio corpo e la mia immagine per sensibilizzare l'opinione pubblica, anche a costo di mettere in gioco la mia libertà personale". Insomma, se incursione sarà, sarà all'insegna del "poco vestito"...