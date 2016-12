Lisbeth parte alla scoperta dello spazio

foto Da video 10:13 - Lisabeth è diventata Elizabeth. Dopo aver raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di un'hacker con disturbi mentali in "Millennium", ora Noomi Rapace sarà la scienziata Elizabeth Shaw per "Prometheus", il nuovo film di fantascienza di Ridley Scott, in uscita in Italia il prossimo autunno. Sul grande schermo Noomi sarà protagonista di una scena particolarmente scioccante, che le ha causato incubi per settimane. - Lisabeth è diventata Elizabeth. Dopo aver raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di un'hacker con disturbi mentali in "", orasarà la scienziataper "", il nuovo film di fantascienza di Ridley Scott, in uscita in Italia il. Sul grande schermo Noomi sarà protagonista di una scena particolarmente scioccante, che le ha causato incubi per settimane.

"Elizabeth è figlia di un religioso, che quando diventa uno scienziato continua a credere in Dio - racconta l'attrice a "Ciak" - Quello che il mio personaggio cerca nella missione ha un'importanza speciale per lei, è qualcosa che ha atteso per tutta la vita".



Un progetto importante per la Rapace, che segna una svolta nella sua carriera artistica: "Ho incontrato Ridley un paio di anni fa, mi aveva visto in 'Uomini che odiano le donne' e mi voleva per il suo nuovo film. Mi sembra di sognare ma ero anche molto agitata perchè all'epoca il mio inglese era pessimo. Ma appena sono entrata in quel mondo ho smesso di preoccuparmi".



Ridley Scott ha confessato di aver scritto apposta per lei una scena scioccante. Su questo la Rapace non rivela altri dettagli, anche se ammette di esserne rimasta molto turbata: "Ho avuto incubi per due settimane, strane e orribili immagini nella mia testa che non volevano abbandonarmi".