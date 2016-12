Iacchetti si trasforma in draq queen

foto Da video Correlati ENZINO A UN PARTY SPECIALE 12:30 - Enzo Iacchetti per festeggiare il disco d'oro del progetto musicale benefico "Acqua di Natale" ha deciso di trasformarsi in drag queen per il video (prodotto da Ego Milano) "Non Sono Lady Gaga". Il brano, interpretato da Eraldo Moretto conosciuto come Drag Queen 'La Cesira', sarà in radio dal 25 maggio ed è contenuto proprio nel disco di Enzino. per festeggiare il disco d'oro del progetto musicale benefico "" ha deciso di trasformarsi in drag queen per il video (prodotto da Ego Milano) "". Il brano, interpretato daconosciuto come, sarà in radio dal 25 maggio ed è contenuto proprio nel disco di Enzino.

Il video racconta di un’imprevedibile festa in cui piomba Enzo Iacchetti circondato da drag queen: “Enzo mi ha manifestato di volere un video coloratissimo e divertente: allora abbiamo pensato a loro, alle drag – racconta La Cesira -. La drag non è solo una presenza al palo e una figura statica, ma è l’esagerazione della femminilità vista dall’uomo. Abbiamo scelto le drag più colorate e divertenti nel panorama anche per sdoganare un genere a torto messo in secondo piano, e anche qui Enzo è stato spettacolare”.



“La scelta del singolo è nata da un idea di Enzo che in una telefonata mi ha proposto il progetto. Ho subito accettato, grato per la dimostrazione di amicizia, e conscio dell'importanza della proposta – continua La Cesira -. Tra l'altro anch'io sono sempre stato interessato ad ogni iniziativa di solidarietà per cui quella propostami da Enzo mi è sembrata importante e sono stato lietissimo di collaborare.



“L'amicizia risale ai primi anni 80. - racconta Iacchetti - Ci siamo conosciuti nei locali della Milano capitale del Cabaret. Mi sono strabiliato vedendo i suoi spettacoli che consideravo coraggiosi e all'avanguardia.Appena posso cerco e collaboro volentieri con Eraldo, anche perché oltre ad essere la Drag più conosciuta e più ricercata, è un attore in grado di fare anche parti che esulano dal personaggio Cesira. Il feat è il risultato di una grande stima reciproca umana e professionale., e di una ormai quasi trentennale amicizia!”.



Composto da 8 canzoni, incise con una serie di ospiti d’eccezione, “Acqua di Natale" nasce per sostenere il progetto di solidarietà, atto a raccogliere i fondi necessari per sostenere l’AMREF nella realizzazione di una diga in Kenya. A questo proposito Enzo Iacchetti i primi di maggio sarà in Kenya per poi portare in Italia la testimonianza della costruzione della diga.