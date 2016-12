"Twilight", censurate le scene hot

foto Da video Correlati SUL RED CARPET 13:48 - Le scene di sesso in "Twilight"? Troppo spinte e per questo censurate. A rivelarlo è Kristen Stewart che svela i retroscena hot dei ciak girati con il suo compagno di set e di vita Robert Pattinson. "Erano un po' troppo spinte e sono state modificate", ha detto al "Graham Norton show". La scena d'amore passionale tra Bella e Edward è stata giudicata troppo "sonora" per i gemiti dell'attrice e quindi censurata con l'aggiunta di un sottofondo musicale. - Le scene diin ""? Troppo spinte e per questo censurate. A rivelarlo èche svela i retroscena hot dei ciak girati con il suo compagno di set e di vita. "Erano un po' troppo spinte e sono state modificate", ha detto al "Graham Norton show". La scena d'amore passionale tra Bella e Edward è stata giudicata troppo "sonora" per i gemiti dell'attrice e quindi censurata con l'aggiunta di un sottofondo musicale.

Quando l'attrice ha visto la scena montata ha domandato: "Perché c'è la musica a coprire tutto? Stavo facendo un sacco di suoni e sarebbe dovuta essere decisamente sexy e invece non lo era". Poi le è stato spiegato che tecnicamente è stata modificata "perché ritenuta troppo spinta per i bambini".



L'attrice 22enne è ora impegnata nella promozione del film "Biancaneve e il cacciatore" in cui recita insieme a Chalize Theron e Chris Hemsworth. Durante le riprese di una scena di combattimento gli ha provocato una contusione: "L'ho colpito. Ora a ricordarlo fa ridere ma quando è successo ero molto nervosa. Lui è un sex symbol...".