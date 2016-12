Dita Von Teese: "Fumo sigarette alle erbe"

foto Olycom Correlati CHE SEXY SCOLLATURA! 13:22 - Strano ma vero. Dita Von Teese all'apparenza è trasgressiva ma in una intervista ha spiegato che durante i suoi spettacoli spesso usa sigarette alle erbe, che fanno molta scena ma non sono dannose. La salute prima di tutto. - Strano ma vero.all'apparenza è trasgressiva ma in una intervista ha spiegato che durante i suoi spettacoli spesso usa sigarette alle erbe, che fanno molta scena ma non sono dannose. La salute prima di tutto.

"La sigaretta rimanda, nell'immaginario collettivo, a un tempo passato nel quale la gente ancora non era consapevole dei danni del fumo. - dice Dita - Mi auguro però che i miei fan sappiano bene quanto le sigarette fanno male".



Insoma i fan non riusciranno mai a cogliere Dita Von Teese nell'atto di fumare una vera sigaretta perché per la ballerina sono molto dannose per la salute.



La regina del burlesque prossima ai 40 anni, confessa che la soglia dei temibili 'anta' un po' già la "spaventa".