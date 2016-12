Diaz: "Il mio sedere? Migliora con gli anni"

foto Ap/Lapresse Correlati TACCHI E SEDUZIONE

Cameron Diaz non sembra temere gli anni che passano. L'attrice, 40 anni il prossimo agosto, è da sempre un'appassionata di fitness e al magazine "Access Hollywood" ha confessato di essere molto soddisfatta del suo fisico ed in particolare del suo lato B: "Il mio sedere è decisamente più sodo adesso rispetto a quando avevo vent'anni. Se ti prendi cura del corpo, il fisico migliora sempre di più andando avanti con l'età".

Cameron Diaz, nei cinema italiani il prossimo autunno con la commedia romantica "What to Expecting When You're Expecting", non teme la vecchiaia; anzi la vede come una sorta di benedizione. "Amo invecchiare, penso che sia una sorta di benedizione - ha dichiarato l'attrice - D'altra parte l'alternativa alla vecchiaia è la morte quindi... meglio così! Ho una vita completa e piena d'amore, mi sento davvero molto fortunata ".