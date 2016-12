Theron: "Mi sono fatta male urlando"

La Theron non è la prima diva di Hollywood che mette a repentaglio la sua salute per donare maggiore credibilità al personaggio che interpreta. Proprio Kristen Stewart , co-protagonista con lei nel film, qualche tempo fa si era ferita al piede girando una scena di caccia in "Twilight"."Biancaneve e il cacciatore" - che uscirà in Italia il prossimo luglio - prende ispirazione dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm, cambiando però il corso degli eventi e dipingendo la protagonista come una guerriera coraggiosa. In questa versione, infatti, Biancaneve non è una fanciulla indifesa, ma viene addestrata all'arte della guerra dal cacciatore (Chris Hemsworth) che era stato incaricato di ucciderla.