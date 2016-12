Rihanna, dove vai seminuda?

foto Facebook Correlati PIERCING, CURVE E SPACCHI MALIZIOSI

TOPLESS ALLE HAWAII 18:47 - Per Rihanna il gioco è sempre al rialzo. La popstar sembra ormai aver deciso di voler provocare a ogni costo e usare sempre di più il proprio corpo come forma di comunicazione. Eccola quindi sul set del nuovo video "Where Have You Been" seminuda: a coprire il seno un trucco che le fa apparire le squame ma non basta a nascondere il seno e nemmeno il vistoso piercing al capezzolo. I pantaloni invece presentano un vistoso spacco sulle natiche. - Peril gioco è sempre al rialzo. La popstar sembra ormai aver deciso di voler provocare a ogni costo e usare sempre di più il proprio corpo come forma di comunicazione. Eccola quindi sul set del nuovo video ": a coprire il seno un trucco che le fa apparire le squame ma non basta a nascondere il seno e nemmeno il vistoso piercing al capezzolo. I pantaloni invece presentano un vistoso spacco sulle natiche.

Tra mise sexy e ridotte al minimo sui red carpet e nelle occasioni mondane e qualche servizio fotografico provocante, come quello con Terry Richardson, Rihanna non si scorda di essere una cantante, ma lo fa a modo suo.



E intanto si vocifera di una maga offerta di "Playboy" (1 milione di dollari) per un servizio senza veli. Secondo le fonti che hanno riportato l'indiscrezione, la popstar sarebbe tentata dal posare nuda per la celebre rivista ma sarebbe al contempo dubbiosa sulla reazione della sua fan-base, composta in larga parte da adolescenti.



D'altro canto è vero che fino ad oggi la cantante originaria di Barbados non ha fatto nulla per nascondere il proprio corpo, e l'ultimo video ne è la conferma. Quindi, perché aspettare quando si può fare per un milione di dollari quello che fino ad oggi si è fatto gratis?