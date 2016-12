Amy Winhouse, all'asta il dipinto con il sangue

Ma la curiosità è che il dipinto è stato realizzato con il sangue dei due cantautori. Doherty non era estraneo a questa particolare tecnica di pittura che aveva già utilizzato in altri suoi dipinti. Tra i suoi fan è nota la passione per il disegno del cantante.

Lo scorso febbraio, all’interno della mostra “On blood: a portrait of the artist” nella CobGallery tra la quindicina di opere firmate da Doherty è comparsa anche "Ladylike".Il dipinto è stato iniziato dalla compianta Amy Winehouse e poi terminato dal leader dei The Libertines.

I contorni di un volto umano su uno sfondo bianco sporco circondato da schizzi di colore, come era prevedibile, hanno conquistato l’attenzione dei visitatori e così la galleria ha preso la decisione di batterlo all’asta.

"Inizialmente non c'era l'intenzione di vendere nulla - ha confessato un portavoce della Cob Gallery a Nme poi - l’insistenza dei fan che volevano acquistare le opere ci ha fatto cambiare idea”. In ogni caso “Ladylike” non ha ottenuto il successo sperato. L’opera è stata venduta a sole 35mila sterline deludendo le aspettative della galleria che per il dipinto ne aveva previste almeno 15mila in più.

Ma c'è una bella notizia: parte del ricavato sarà utilizzato per scopi benefici. Una fetta del guadagno, infatti, è stata devoluta alla fondazione Winehouse per combattere l'uso delle droghe fondata dai genitori della cantante.