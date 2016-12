Beth Ditto, la gioia dopo la depressione

foto LaPresse Correlati BETH NUDA SU "MAX" 16:16 - Tornano i Gossip di Beth Ditto con un nuovo album, "A Joyful Noise", un rumore pieno di gioia. Una gioia che contrasta con il periodo attraversato dalla cantante nei mesi scorsi. "Mio padre è morto un anno fa - racconta Beth al magazine "Attitude" - e a me non importava più nulla di niente. Mi ci è voluto parecchio per realizzare che ero nel pieno di una depressione". Depressione che, fortunatamente, ora è alle spalle. - Tornano idicon un nuovo album, "", un rumore pieno di gioia. Una gioia che contrasta con il periodo attraversato dalla cantante nei mesi scorsi. "Mio padre è morto un anno fa - racconta Beth al magazine "" - e a me non importava più nulla di niente. Mi ci è voluto parecchio per realizzare che ero nel pieno di una". Depressione che, fortunatamente, ora è alle spalle.

Forse è per questo che il nuovo album sotto le levigatezze pop della produzione di Mark Ronson nasconde una vena malinconica più marcata che in passato. D'altro canto per Beth quei mesi sono stati così duri che inizialmente per lei è stato anche difficile apprezzare il lavoro che stavano facendo con Ronson.



"Mi è molto piaciuto lavorare con lui - spiega -, ma stavano succedendo così tante cose... Mio padre era morto e a me non fregava più nulla di nulla. Mi ci sono voluti mesi per comprendere che ero depressa. Tutto ciò che sapevo è che mi sentivo scontrosa e in certi giorni avrei dormito per 24 ore".