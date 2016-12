Freddie Mercury torna sul palco

- Quando Brian May, il chitarrista dei Queen, ha diffuso la notizia qualcuno lo avrà preso per matto. Eppure si tratta di realtà: Freddie Mercury tornerà sul palco per esibirsi durante una performance speciale, a 21 anni dalla sua morte. May ha detto alla Bbc che un team di esperti sta lavorando alla messa in scena per il musical We will Rock You e ha assicurato che Freddie sarà presente.

Nessuna resurrezione ovviamente. A far rivivere il cantante sarà un ologramma simile a quello che il mese scorso ha riportato sul palco il rapper Tupac Shakur al Coachella music festival. “Quando lo spettacolo sarà finito la gente si chiederà ‘ma abbiamo davvero rivisto Freddie’?”, ha aggiunto May.

La squadra coordinata dal chitarrista sta cercando da tempo di far rivivere il cantante. E avrebbe voluto mostralo in anteprima al mondo ma è stata in qualche modo anticipata dal team che ha resuscitato il rapper americano. La performance speciale si terrà il prossimo 14 maggio, giorno delle celebrazioni dei 10 anni di We will Rock You, il musical basato sulle canzoni del gruppo britannico andato in scena per la prima volta al London's Dominion Theatre. Per quell’occasione anche una star di Hollywood come Robert De Niro, che è anche uno dei produttori dello show, comparirà sul palco. A fianco del suo idolo vivo grazie a un ologramma.