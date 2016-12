Cineweekend con Depp e le storie lesbo

foto Ap/Lapresse 09:27 - Fine settimana ricco al cinema con ben dodici nuove produzioni nelle sale italiane. Si inizia con "Dark Shadows", nuovo atteso lavoro di Tim Burton con Johnny Depp ed Helena Bonham Carter. Per gli italiani arrivano: "Napoli 24", "Disoccupato in affitto", "Workers - Pronti a tutto", instant-movie sulla crisi, "Isole" con Asia Argento, storie d'amore lesbo ne "Il richiamo" con Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi, "100 metri dal Paradiso" è sulla Nazionale del Vaticano alle Olimpiadi di Londra. - Fine settimana ricco al cinema con ben dodici nuove produzioni nelle sale italiane. Si inizia con "Dark Shadows", nuovo atteso lavoro di Tim Burton con Johnny Depp ed Helena Bonham Carter. Per gli italiani arrivano: "Napoli 24", "Disoccupato in affitto", "Workers - Pronti a tutto", instant-movie sulla crisi, "Isole" con Asia Argento, storie d'amore lesbo ne "Il richiamo" con Sandra Ceccarelli e Francesca Inaudi, "100 metri dal Paradiso" è sulla Nazionale del Vaticano alle Olimpiadi di Londra.

"Dark Shadows" di Tim Burton è tratto da una soap opera horror della ABC (andata in onda tra gli anni 60 e 70) e interpretato da un cast eccezionale - oltre ai "soliti" Johnny Depp ed Helena Bonham Carter troviamo Michelle Pfeiffer ed Eva Green -, 'Dark Shadows' prende il via in Inghilterra, nella seconda metà del Settecento. Joshua e Naomi Collins, insieme al giovane figlio Barnabas, salpano da Liverpool per iniziare una nuova vita in America. Venti anni dopo, Barnabas è il padrone della città di Collinsport, nel Maine. Ricco, potente e incallito playboy, Barnabas commette però un errore: spezzare il cuore di Angelique Bouchard, una strega nel vero senso della parola, che lo condannerà a un destino peggiore della morte. Lo trasforma infatti in un vampiro e poi lo seppellisce vivo. Due secoli dopo, nel 1972, Barnabas viene inavvertitamente liberato dalla sua tomba e scopre che il mondo è decisamente cambiato. Inoltre, tornato a Collinwood Manor, la sua grande proprietà di un tempo, scopre che è caduta in rovina e che i suoi discendenti, ognuno con i propri oscuri segreti, fanno parte di una famiglia disfunzionale...



Tra le uscite italiane il documentario collettivo "Napoli 24" firmato da 24 registi (tra i tanti Sorrentino) che attraverso tempi, luoghi, modi e sguardi profondamente diversi, raccontano - ciascuno in 3 minuti - una città in movimento, inesorabilmente viva.



C'e' poi il lungometraggio firmato da Luca Merloni, "Disoccupato in affitto", inchiesta su una delle piaghe più dolorose dell'Italia di oggi (considerata anche la cronaca di questi giorni) che sembra fare il paio con 'Workers - Pronti a tutto" di Lorenzo Vignolo, instant-movie sulla crisi, che illumina tutto un universo di precari (c'è anche un paraplegico interpretato da Francesco Pannofino) che provano a non scoraggiarsi di fronte alle vicissitudini del lavoro.