Megan Fox: "Altro che bad-girl, vi farò ridere"

Ha un fisico prorompente e tatuaggi su tutto il corpo, ma non chiamatela bad-girl. Megan Fox - nelle sale italiane con la commedia "Il dittatore" - si racconta su "Cosmopolitan", svelando il suo lato più dolce e romantico. L'attrice ha infatti confessato di essere innamoratissima del suo Brian e di vedersi bene nel ruolo di mamma. Non a caso Armani l'ha scelta come testimonial della sua nuova linea iperfemminile.

"Sarà per i tatuaggi e perchè dico parolacce: pare che sia sconveniente - scherza Megan su "Cosmopolitan" - O forse do' l'impressione di fregarmene di tutto, così vengo fraintesa. Ma non sono la ragazzaccia che tutti credono".



Megan Fox, diventata un'icona sexy a livello mondiale schivando esplosioni "Transformers", ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, buttandosi su film più leggeri. Entro la fine del 2012 la vedremo infatti nelle commedie "Il dittatore", "Friends with Kids" e "Molto incinta". "In passato ho portato avanti progetti che non mi convincevano del tutto - ha confessato l'attrice - Con questi tre film, invece, ho percepito di essere proprio dovrei avrei voluto".



Un lato poco conosciuto di Megan, così come la sua vena romantica. Nonostante il fisico da mangiauomini, infatti, la Fox è legata all'attore Austin Green (il David di "Beverly Hills 90210") da quando aveva 18 anni. "Appena l'ho visto ho sentito le farfalle nello stomaco, credo davvero che sia lui la mia anima gemella - ha dichiarato l'attrice - Vorrei avere due figli, magari tre. Sono sempre stata molto materna: questa è un'altra cosa che probabilmente non ci si immagina di me".