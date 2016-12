Alessandro Casillo apre il cuore ai sentimenti

17:07

dopo la vittoria a Sanremo Giovani con "", lancia dall'11 maggio il nuovo singolo estivo "Mai". Il disco "E' vero" è uscito lo scorso 15 febbraio ed è entrato nella classifica dei dischi più venduti in Italia. "Come per tutti i brani del disco, 'Mai' parla di me, del mio modo di affrontare emozioni e sentimenti del tutto nuovi e sconosciuti e di quanto questo, a volte, sia difficile", racconta il cantante.