Venezia, Leone alla carriera per Francesco Rosi

foto Ansa 15:24 - E' stato attribuito al regista e sceneggiatore Francesco Rosi il Leone d'oro alla carriera della 69. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (29 agosto - 8 settembre 2012). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

Rosi può essere considerato autore simbolo e innovatore del cinema italiano di impegno civile, con film quali "Le mani sulla città", Leone d'oro alla Mostra di Venezia nel 1963, "Il caso Mattei", Palma d'oro a Cannes nel 1972, e "Salvatore Giuliano", Orso d'argento a Berlino nel 1961.



Il regista, che il 15 novembre compirà 90 anni, ricevera' il riconoscimento il 31 agosto, in occasione della proiezione della copia restaurata del suo capolavoro "Il caso Mattei", restauro realizzato dalla Film Foundation di Martin Scorsese, con il sostegno di Gucci. ''Con una lunga benché non troppo prolifica carriera, Rosi - ha detto Barbera - ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano del dopoguerra. La sua opera ha influenzato generazioni di cineasti in tutto il mondo per il metodo, lo stile, il rigore morale e la capacità di fare spettacolo su temi sociali di stringente attualità. Ragione per la quale è stato ripetutamente accostato al Neorealismo dell'immediato dopoguerra e indicato come il padre nobile di quel filone di cinema impegnato che segnò in particolare gli anni Sessanta e Settanta della nostra produzione nazionale".



"Sono onorato e molto felice di ricevere questo riconoscimento estremamente prestigioso - ha dichiarato dal canto suo Rosi -, che è stato attribuito in precedenza a tanti grandi autori che amo e ammiro. Ringrazio il Presidente della Biennale Paolo Baratta e il Direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera per aver voluto ricordare il mio contributo al cinema italiano e all'arte cinematografica in generale".