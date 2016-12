Asia: "Faccio autoerotismo ma è ancora tabù"

foto LaPresse Correlati SENSUALE E MISTERIOSA 11:13 - Asia Argento, nelle sale italiane con il film "Isole", confessa aspetti inediti della sua sessualità a Donna Moderna: "Autoerotismo? Lo faccio, sì, ma non tutti i giorni perché non ho tempo. E' un argomento di cui si parla troppo poco. E' ancora un tabù. Un po' per maschilismo e un po' per pudore. Ma non c'è niente di scandaloso". , nelle sale italiane con il film "", confessa aspetti inediti della sua sessualità a Donna Moderna: "? Lo faccio, sì, ma non tutti i giorni perché non ho tempo. E' un argomento di cui si parla troppo poco. E' ancora un tabù. Un po' per maschilismo e un po' per pudore. Ma non c'è niente di scandaloso".

L'attrice in "Isole" interpreta una donna che viene definita "pazza", fa un paragone con la propria esperienza: "Quando succede a me, mi offendo. Mi ritengo una persona più viva delle altre, che non si è mai arresa alle menzogne che ci impone di raccontare questa società".



E sul tema della violenza sulle donne aggiunge: "In passato ho avuto diversi stalker piuttosto pericolosi. Ho pure subìto minacce di morte. Gli uomini che usano la violenza andrebbero puniti con l'ergastolo, senza attenuanti".