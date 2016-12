Rihanna, provocante per Terry Richardson

foto Olycom Correlati TOP E SHORTS, RIHANNA PROVOCA... 17:17 - Ammiccante, provocante, con indosso dei mini shorts che più mini non si può e una canotta annodata appena sotto il seno. Il servizio è decisamente provocante e non poteva essere altrimenti visto che segna l'incontro tra Rihanna, popstar decisamente incline al sexy, e il fotografo Terry Richardson, celebre per i suoi scatti all'insegna della sensualità e della provocazione. - Ammiccante, provocante, con indosso dei mini shorts che più mini non si può e una canotta annodata appena sotto il seno. Il servizio è decisamente provocante e non poteva essere altrimenti visto che segna l'incontro tra, popstar decisamente incline al sexy, e il fotografo, celebre per i suoi scatti all'insegna della sensualità e della provocazione.

Intanto l'artista si è sentita male dopo il gala annuale al Metropolitan Museum, considerato gli Oscar della moda della East Coast. La cantante è stata ricoverata in un ospedale di Manhattan al termine del Constume Institute Gala e, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Post, è stata curata per disidratazione ed esaurimento, termini che negli ambienti di Hollywood - si sa - sono spesso indice di disturbi ben più gravi.



Dimessa dopo alcune ore, la stessa Rihanna ha confermato il ricovero postando su Twitter un'immagine che la ritrae in ospedale con una flebo attaccata al braccio.



"Rihanna ama far festa, ma il mese scorso ha esagerato - ha detto alla rivista Star Magazine una fonte vicina alla cantante - Tutti le stanno dicendo che dovrebbe rallentare il ritmo e pensare ad una terapia, o addirittura ad essere ricoverata in un centro di riabilitazione".



Già domenica scorsa la star aveva detto - sempre attraverso un messaggino su Twitter - di non sentirsi bene. Nonostante ciò la sera dopo si è presentata al Met fasciata in un elegantissimo abito da sera nero con stampa coccodrillo di Tom Ford.