Michael Jackson ordinò di sparare al fratello

Michael Jackson avrebbe ordinato di sparare al fratello Randy. La rivelazione shock viene dalla stessa guardia del corpo che non molto tempo fa ha rivelato come il Re del pop sognava di sposare Whitney Houston. Questa volta Matt Fiddes ha raccontato come quella che era cominciata come una banale scaramuccia familiare è poi degenerata oltremisura. Randy e gli altri fratelli volevano infatti riunire i "Jackson Five".

"Michael è stato per anni in guerra con i suoi fratelli - ha dichiarato la guardia del corpo a "The Sun" - Loro volevano a tutti i costi che firmasse un accordo da 500 milioni di dollari per un tour con i "Jackson Five" di nuovo riuniti. La situazione è degenerata quando Randy ha cercato di entrare con la forza in casa di Michael per parlargli. A quel punto lui ordinò di sparargli".



"Non credo che Michael avesse mai avuto intenzione di ucciderlo - ha continuato l'uomo - e disse alle guardie di sparargli alle gambe. Randy, spaventato a morte, a quel punto minacciò di chiamare la stampa".