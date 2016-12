Europe: "Che bello suonare come nei 70's"

foto Patric Ullaeus - Revolver 09:50 - Si intitola "Bag Of Bones" il nuovo album degli Europe uscito il 2 maggio scorso. Joey Tempest e compagni tornano con un lavoro molto improntato al rock anni 70, lontano nello stile da successi come "The Final Countdown". "Oggi ci muoviamo senza pregiudizi - dice il cantante a Tgcom24 -, da quando siamo tornati insieme abbiamo toccato quasi ogni genere. Ci manca solo il reggae ma... chissà? Magari con il prossimo album lanceremo il ganja rock!". - Si intitola "" il nuovo album degliuscito il 2 maggio scorso.e compagni tornano con un lavoro molto improntato al rock anni 70, lontano nello stile da successi come". "Oggi ci muoviamo senza pregiudizi - dice il cantante a-, da quando siamo tornati insieme abbiamo toccato quasi ogni genere. Ci manca solo il reggae ma... chissà? Magari con il prossimo album lanceremo il ganja rock!".

Chi se li ricorda negli anni 80, con i capelli cotonati, avvolti in vestiti coloratissimi e con quel filo di trucco che non poteva mai mancare, farà forse un po' fatica a riconoscere gli Europe in questi cinque seri men in black, capello scuro e liscio e anche un filo di barbetta incolta. Ma per Joey Tempest e soci il tempo è stato clemente. Nel fisico, perché al di là dei cambiamenti la forma è invidiabile, e nell'ispirazione musicale. Ugola intatta e dischi che nella loro seconda vita (dal 2003, data della reunion, a oggi sono in tutto quattro cd) sono stati capaci di conquistare nuove fette di pubblico e quella critica che li guardava con la puzza sotto il naso. A Milano con Tempest c'è anche il chitarrista John Norum, artefice della svolta che fa somigliare gli Europe di oggi più ai Deep Purple che ai Bon Jovi dell'epoca.



"E' stata una progressione naturale - spiega Tempest -. Per noi è stato una sorta di viaggio nel corso degli ultimi quattro album, da quando siamo tornati insieme, provando cose diverse. Ci siamo sentiti molto rilassati nel realizzare "Bag Of Bones". Non abbiamo dovuto lavorarci molto, abbiamo registrato quasi tutti dal vivo in studio con pochissime sovraincisioni. Un po' come si faceva negli anni 70: fai quattro o cinque versioni e poi scegli la migliore".



Molti oggi tornano alla musica di quel periodo, vi siete chiesti come mai?

Norum: Probabilmente perché era una musica sincera che arrivava dal cuore. Gli artisti facevano quello che sentivano più giusto e non si preoccupavano tanto del baraccone intorno. Non c'era così tanta "industria" dietro i dischi, una macchina interessata soprattutto alla commercializzazione. Quella è arrivata negli anni 80.

Tempest: Non c'era tutta la pressione esterna che c'è stata successivamente. Gli anni 70 sono stati per eccellenza gli anni degli album. Negli 80 e nei 90, soprattutto per l'esplosione dei video, si è tornati a mettere l'accento sui singoli. Noi volevamo esprimerci in quel modo: realizzare un album da ascoltare dall'inizio alla fine, con tutte le sue dinamiche.



Avete detto che all'epoca si faceva musica in questo modo perché non c'era tanta "industria" alle spalle. E' possibile che oggi si torni a quel genere proprio perché, per via della crisi della discografia, l'industria va sempre più assottigliandosi?

Tempest: Condivido questo punto di vista. Se ci pensi, un'industria che mette sotto contratto una serie di artisti e impone loro cosa fare, indirizza il mercato musicale. Fortuntamente noi siamo sempre stati fuori da questi giochi. Anche all'epoca di "The Final Countdown" e "Out Of This World", i nostri album di maggior successo, decidevamo e scrivevamo tutto noi, quella era la musica che ci piaceva. Il problema era piuttosto con i media che erano inondati di poster, video, marketing di ogni genere... Hanno costruito questo castello in aria che era destinato a disfarsi, come è avvenuto poi e dal quale è uscita la rivoluzione grunge di Seattle.



