Emma e AIRC lottano contro il cancro

"Mettiamo il cancro all'angolo con l'Azalea della Ricerca". Questo lo slogan dell'iniziativa benefica di domenica 13 maggio per la festa della mamma con testimonial d'eccezione Emma Marrone. Con 15 euro si può comprare un'azalea e aiutare la ricerca. AIRC, con l'aiuto di 25 mila volontari, distribuirà in circa 3 mila comuni italiani 650 mila azalee che per i progetti di ricerca sui tumori femminili.

In soli 30 anni, la guaribilità media dei tumori è più che raddoppiata e per alcune forme – soprattutto per il tumore al seno – i tassi di guarigione sono saliti all’80%. Ma ciò che fa la differenza e che rappresenta la grande conquista della ricerca è l’aumento delle diagnosi precoci, le uniche che consentono interventi curativi e tempestivi. A rendere il cancro una malattia sempre più curabile concorrono, da una parte, l’ingegno e la passione dei nostri ricercatori e dall’altra l’impegno di tutti coloro che credono nell’operato della ricerca e che non smettono di sostenerla.



La giornata dell’Azalea, che quest’anno compie 28 anni, è anche un’opportunità per parlare al pubblico della grande vitalità femminile nella scienza e, in particolare, nel mondo della ricerca sul cancro. Alle donne che lavorano per la salute di altre donne AIRC ha voluto dedicare la pubblicazione speciale che accompagnerà le azalee nelle piazze: “Donne per le donne – ricercatrici per le pazienti, donne attente a se stesse nella prevenzione”. La donna ha la grande fortuna di poter prevenire la malattia: per questo è stato dato ampio spazio anche a semplici accorgimenti che, secondo gli esperti, potrebbero aiutarci ad ascoltare i segnali precoci del corpo e a consultare il medico quando si ha un dubbio. Questa può essere la strada vincente.



Per trovare l’Azalea della Ricerca chiama il numero speciale 840 001 001 o visita www.airc.it – www.lafestadellamamma.it