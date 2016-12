Mila Kunis, sangue freddo da crocerossina

foto Ap/Lapresse Correlati MILA SEXY PER "FHM"

11:20 - Tempi duri per gli attori di Hollywood. Non solo devono impegnarsi sul set, ma devono mettere anche alla prova le loro nozioni di pronto soccorso. Dopo Dustin Hoffman, infatti, anche la bella Mila Kunis si è trovata a salvare la vita a un uomo. Si tratta di un 50enne che, mentre stava lavorando a casa dell'attrice, è stato colpito da una grave crisi di afasia. Solo il pronto intervento di Mila ha permesso all'uomo di cavarsela.

La Kunis avrebbe immediatamente preso la testa dell'uomo e girata di lato in modo da impedirgli di morire soffocato dal vomito e dal sangue. Dopodiché l'avrebbe tenuto fermo mentre un'altra persona mettendogli un portamonete in bocca ha fatto in modo con ingoiasse la propria lingue.



L'uomo è stato quindi portato in ospedale ma l'attrice non ha voluto lasciarlo fino all'ultimo, e quindi lo ha accompagnato con l'ambulanza.