Jennifer Lopez: "I figli con me sul palco"

I figli vengono prima di tutto per le star. Dopo Madonna, che ha "assunto" la figlia Lourdes come guardarobiera, adesso anche Jennifer Lopez ha deciso di portare i gemellini Max ed Emma (4 anni) con sè durante il lungo tour che la vedrà impegnata questa estate. I piccoli seguiranno così la mamma famosa per mezza America, anche se la popstar non esclude - in caso di necessità - di ricorrere alla casa dei nonni.

"Andremo in tour questa estate e loro in quei mesi non saranno a scuola, così verranno con la mamma - ha dichiarato Jennifer a "Ok Magazine" - Per loro sarà un'esperienza formativa".



Una decisione non facile per la Lopez, che dovrà cercare di conciliare l'amore per i fan con quello per la sua famiglia: "Non so se funzionerà, è la prima volta che succede. Qualche volta andranno a casa dalla nonna e appena potrò andrò a prenderli, non posso stare lontano da loro per troppo tempo".



Jennifer è diventata mamma durante il matrimonio con Marc Anthony, da cui sta divorziando. La Lopez è ora impegnata con il giovane ballerino Casper Smart, già pienamente coinvolto nella vita familiare della star.