Jerry Calà: "Torno per cuccare la Marini"

foto Ufficio stampa Correlati VALERIA CONTRO ANTONELLA 16:14 - Nostalgia della commedia balneare anni 80? Esce nelle sale il prossimo 23 maggio "Operazione Vacanze", film diretto da Claudio Fragasso e interpretato da Jerry Calà. Gli ingredienti ci sono tutti: il villaggio vacanze, l'inguaribile - e attempato - dongiovanni, la bambolona impossibile (Valeria Marini) e il marito geloso, decisamente pericoloso. La coppia Calà-Marini torna quindi sul grande schermo, per divertire gli appassionati del genere. - Nostalgia della commedia balneare anni 80? Esce nelle sale il prossimo 23 maggio "", film diretto dae interpretato da. Gli ingredienti ci sono tutti: il villaggio vacanze, l'inguaribile - e attempato - dongiovanni, la bambolona impossibile () e il marito geloso, decisamente pericoloso. La coppia Calà-Marini torna quindi sul grande schermo, per divertire gli appassionati del genere.

Un film leggero, che tradisce la vena nostalgica del regista per gli anni Ottanta. "Magari tornasse quel decennio - ha infatti dichiarato Calà a "Oggi" - C'era fermento, energia. E poi si produceva".



Il cast è composto da Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Massimo Ceccherini e Valeria Marini, nei panni della pupa di un pericoloso boss. Sarà lei la tentazione più grande per Bebo, il personaggio interpretato da Jerry Calà. "Se ci ho provato con Valeriona? Ma va', sono sposato con figlio, non le faccio più queste cose - ha confessato l'attore che ha poi aggiunto - Lei ha una parte strana: sembra una escort, ma in realtà è una donna d'affari".



Grande assente Nina Senicar, che all'ultimo ha dato forfait: "Ha avuto una crisi mistica prima delle riprese, ci ha fatto sapere che non se la sentiva di mettersi nemmeno in due pezzi".