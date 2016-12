Garbage: "Adesso facciamo a modo nostro!"

Era il 1995, piena era grunge, quando questo gruppo composto dai due super produttori Steve Marker e Butch Vig (suo "Nevermind" dei Nirvana), il chitarrista Duke Erikson e la cantante scozzese Shirley Manson, esplose a sorpresa con un album che mescolava in maniera inedita e intelligente piglio rock, melodie pop ed elettronica. Tra i brani di maggior successo "Stupid Girl", "Only Happy When It Rains", "I Think I'm Paranoid". Poi sono arrivate le difficoltà, la perdità di identità stilistica e le tensioni. Dopo l'album del 2005 "Bleed Like Me" sul gruppo è calato il silenzio. Storia finita? Niente affatto. Rieccoli qui, a distanza di sette anni, con un lavoro nuovo di zecca che riannoda i fili con il passato, ritrovando la carica e l'entusiamo dei primi album senza per questo scimmiottarli.



"Sono molto eccitata all'idea di essere qui a parlare di un nuovo album - esordisce Shirley Manson -. Mi è mancata la musica, mi è mancato il gruppo. Realizzare questo cd è stato fantastico perché non avevamo aspettative, non avevamo idea se a qualcuno potesse importare ancora di noi. L'unica cosa importante era la voglia che avevamo di fare ancora musica e realizzare un album di cui fossimo orgogliosi".



A differenza del passato non è stato un dovere ma un piacere...

Assolutamente. Abbiamo atteso sino a quando abbiamo sentito che avevamo il materiale giusto a disposizione. Eravamo entusiasti all'idea di fare il disco, i video, progettare tutti gli elementi visuali collegati...



Avete ritrovato l'entusiasmo che avevate perso all'epoca di "Bleed Like Me"?

Eravamo davvero frustrati dal rapporto con la nostra etichetta discografica. Era evidente che a loro interessava più promuovere altri artisti più redditizi, così da una parte noi eravamo abbandonati a noi stessi e dall'altra c'erano continue pressioni perché realizzassimo canzoni di successo, qualcosa che potesse passare in radio e andare in classifica. Una sciocchezza: non puoi chiedere a un gruppo di essere quello che non è, non si può forzare nessuno a realizzare musica.



C'è mai stato un momento in cui hai pensato - o magari sperato - che l'avventura dei Garbage fosse al capolinea?

Durante il nostro ultimo tour c'era una paura e una consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere. Eravamo davvero a un passo, per questo abbiamo deciso che era il momento di scendere dal treno. Ma nel momento in cui siamo andati a casa non c'è stato un solo momento in cui ho pensato che non avremmo fatto un altro album. Ne ero certa.



Come definiresti questo album?

Credo riguardi accettazione e voglia di arrendersi, determinazione e ribellione. Ed è una forte celebrazione del nostro status di outsider.



Tanto che l'album si intitola "Not Your Kind Of People"... Qual è il vostro tipo di persone?

Quando sei un outsider ti senti sempre rifiutato. Non sei abbastanza intelligente o alla moda, né abbastanza carino o magro. In questo modo noi diciamo che siamo quello che siamo e abbiamo tutto quello che ci serve per trovare la gente che ci accetta, ci capisce e parla il nostro linguaggio.