"Sposo Laura perché deve avere i diritti"

"Quest’estate sposo Laura. - ha scritto - Dopo 25 anni regolarizzo una situazione di fatto. Fatto di normale burocrazia. Cerimonia civile privatissimissima". Tra i fan del Blasco è cominciato già il toto-data delle nozze.



Laura Schmidt è milanese ma di origini tedesche. Ci sono 17 anni di differenza con Vasco e in una intervista nel 1996 a Sette de Il Corriere della Sera aveva dichiarato: "Lui è stato il mio primo e unico uomo, sono cresciuta con lui, mi ha aperto gli occhi". Il pericolo del tradimento? Così rispose: "Vuoi le avventurine? Lo capisco, però che io non ne sappia niente. E che si protegga, che mi protegga: usi il preservativo". I due hanno avuto un figlio, Luca, nato nel 1991.



"LAURA DEVE AVERE I DIRITTI CHE MERITA"

"Non ho cambiato idea sul matrimonio. Sono sempre convinto che un rapporto non deve essere un legame o un obbligo. Essere liberi di andarsene in ogni momento e rimanere uniti è una continua testimonianza di amore sincero. Ma la burocrazia... e le leggi non riconoscono gli stessi diritti a una donna che vive con te da venticinque anni se non è sposata". Così Vasco Rossi spiega, ancora una volta sul suo profilo Facebook, perche' ha deciso di sposare in estate Laura Schmidt. "Laura non ha mai chiesto niente, ma io - conclude il rocker sul social network - non posso permettere che abbia poco più dei diritti delle madri degli altri due miei figli in materia di successione. Ecco perche' ho deciso di regolarizzare il rapporto e farle avere legalmente i diritti che merita".

Il rocker si è rifatto vivo e sempre sul suo canale preferito per comunicare con i fan e i media, ossia Facebook. Poche parole e frasi ad effetto, come nello stile di Vasco, accompagnate da due foto che ritraggono la coppia felice.