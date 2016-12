foto Monica Silva Correlati IL NUOVO VOLTO DI VENUTI 12:58 - A quasi tre anni da "Recidivo" Mario Venuti pubblica "L'ultimo romantico". In tutto dodici brani inediti tra contraddizioni, scambismo, sesso, religione e voglia di cambiamento. Un disco autoprodotto dopo la chiusura con la Universal: "Le case discografiche non servono a nulla", dice a Tgcom24. La via di fuga da questo momento difficile? "Tagliare i peli superflui con i rasoi, come canto in una mia canzone". - A quasi tre anni dapubblica. In tutto dodici brani inediti tra contraddizioni, scambismo, sesso, religione e voglia di cambiamento. Un discodopo la chiusura con la Universal:", dice. La via di fuga da questo momento difficile? "Tagliare i peli superflui con i rasoi, come canto in una mia canzone".

Come si diventa da "Recidivo" a "ultimo romantico"?

E' solo provocazione in contrasto coi tempi che viviamo e non solo nella musica. Il romantico insegue il sogno, la visione, la follia e sperimenta continue fughe dalla realtà spazio-tempo e supera il superfluo. Vedo tanti romantici in giro come quelli che stanno occupando il Teatro Valle di Roma o il Teatro Garibaldi di Palermo in difesa delle proprie idee.



Che ne pensi di Orlando possibile sindaco di Palermo?

Ho vissuto la prima stagione di Orlando a Palermo, la famosa "primavera" degli anni 90. Ha fatto delle cose buone all'inizio, come ad esempio, rivalutare il centro storico oppure invitare la grande coreografa e ballerina Pina Bausch per uno spettacolo in Sicilia. Poi si è perso anche lui nei giochi della politica, come tutti gli altri. Ma la situazione di oggi nella città è molto più pesante e le famiglie hanno problemi duri da risolvere come la disoccupazione e i soldi che mancano.



Tornando ai romantici e alle idee. Hai lasciato la Universal per autoprodurti l'album, come mai?

E' un ritorno alle origini. Con la Universal ho firmato dopo il successo di "Grandi Imprese" e "Veramente". Preferisco questa formula perché mi lascia più libertà nel gestire il processo di lavorazione del disco. Ormai le case discografiche sono in crisi, non hanno tempo, personale e mezzi economici per lavorare a un progetto discografico. Non servono a nulla, solo a intromettersi nelle scelte artistiche, di produzione, di contatti e ad avere gente in più tra i piedi. Inoltre prendono le percentuali dei master che fai. Capisco che per gli esordienti è difficile fare a meno delle major ma a loro dico: il futuro è il mano alla produzione indipendente.



Insomma sono superflui come i peli che canti in "Rasoi"?

(Ride, ndr) Esatto. Ho usato la metafora dei peli per parlare di tutto ciò che di superfluo c'è in questa nostra società. I peli nello stomaco non si possono togliere ma quantomeno quelli supericiali si! Per parafrasere una nota pubblicità sembra che oggi molte persone dicano: 'Levatemi tutto ma non il mio superfluo'.



Ci sono seminaristi che "sublimano la libidine" e si parla anche di masturbazioni e crisi mistiche in "Là ci darem la mano". E' un attacco preciso?

Questo è un album in bianco e nero, proprio come ispirano certe immagini della Sicilia. Ci sono ancora delle piccole chiese barocche in cui si recano persone che nella semioscurità si lanciano nell'eros in maniera sfrenata ma poi si vanno a confessare. Vivo in un quartiere semipopolare di Catania e noto che ci sono le ragazze di 15 anni già incinte. I ragazzi che urlano 'lassa stare a mia carusa' (lascia stare la mia fidanzata, ndr) con l'idea del possesso. Un ritorno ai valori ma con la sessualità strabordante e impazzita del sottobosco.



Non accade lo stesso nella società borghese?

Lì è diverso. La borghesia ha gli strumenti culturali per decodificare il sesso. Perciò vedo in giro tantissime coppie che si dedicano all'approfondimento verso altre esperienze. Insomma allo scambismo.

