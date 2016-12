Hoffman salva la vita a un ragazzo

foto LaPresse 17:18 - Sembra la sceneggiatura di un film eppure è successo nella realtà. Dustin Hoffman ha salvato la vita di un giovane colpito da un infarto mentre faceva jogging ad Hyde Park a Londra. L'episodio risale al 28 aprile fa ma solo ora è stato rivelato dal tabloid The Sun. - Sembra la sceneggiatura di un film eppure è successo nella realtà.ha salvato la vita di unmentre faceva jogging ad Hyde Park a Londra. L'episodio risale al 28 aprile fa ma solo ora è stato rivelato dal tabloid The Sun.

L'attore americano stava passeggiando nel famoso parco londinese quando ha visto il giovane sbandare e finire dentro un cespuglio, così è corso in suo aiuto e gli è rimasto accanto nei 15 minuti prima che arrivassero i dottori per praticargli la rianimazione cardiopolmonare.



Hoffman ha una casa nel quartiere di Kensington. "Sembrava sorpreso quando siamo riusciti così rapidamente a rianimare il giovane", ha raccontato al tabloid inglese uno dei medici, che per sbaglio hanno anche portato via l'Ipod e gli occhiali da sole di Hoffman, pensando nella fretta che fossero del giovane. Poi gli è stato restituito tutto.



Il giovane si chiama Sam Dempster, è un avvocato di 27 anni, e si trova ancora in osservazione all'ospedale Royal Brompton di Londra. Sul suo blog ha ringraziato l'attore e ha scritto di sentirsi in debito. Il 74enne Hoffman, da parte sua, ha ringraziato i medici e si è congratulato per l'intervento tempestivo.