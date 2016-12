Alice Eve, farfallina maliziosa e selvaggia

foto Flaunt Magazine Correlati SENSUALITA' ANIMALE 15:29 - Lingerie provocante e autoreggenti da mozzare il fiato per Alice Eve. La sensuale attrice di "The Raven" (in cui interpreta la moglie di Edgar Allan Poe) si trasforma in una farfallina maliziosa per il servizio di "Flaunt" dedicato al mondo animale. L'attrice britannica confessa di essere sempre stata uno spirito libero e di entrata nel mondo dello showbiz proprio come reazione ai rigidi ambienti accademici di Oxford. da mozzare il fiato per. La sensuale attrice di "" (in cui interpreta la moglie di Edgar Allan Poe) si trasforma in una farfallina maliziosa per il servizio di "Flaunt" dedicato al mondo animale. L'attrice britannica confessa di essere sempre stata uno spirito libero e di entrata nel mondo dello showbiz proprio come reazione ai rigidi ambienti accademici di Oxford.

"Non esiste nessuno di più maligno di un professore universitario - ha confessato l'attrice al magazine - Sono implacabili. Hanno un'attitudine assolutistica e dittatoriale, davvero. Quando ho lasciato (Oxford ndr) sono entrata nel mondo dello spettacolo, diametralmente opposto all'accademia, solo per dispetto".



Una scelta dettata un po' dal fato e un po' dall'animo ribelle quindi, che le ha aperto le porte del successo. Dopo "Crossover" Alice ha infatti recitato anche in "The Raven", vestendo i panni di Emily, la moglie di Edgar Allan Poe (John Cusack). "L'ho amata molto perchè sono riuscita a comprenderla - ha ammesso l'attrice - Era innamorata di un genio. E' una donna che ha soggiogato se stessa per amore di un uomo brillante".