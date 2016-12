Farron: "Ero ricco e la Bellucci mi amava"

foto Olycom Correlati MONICA, SEMPRE PIU' SENSUALE 11:57 - Il mondo dello showbusiness può essere davvero spietato. Lo sa bene Nicola Farron, ex sex-symbol della tv anni 90, che - dopo aver assaporato la gloria del successo ed aver avuto al suo fianco per sei anni niente meno che Monica Bellucci - ora fa l'albergatore in Brasile. "Soffro molto - ha confessato a DiPiù - Ma poi uno se ne deve fare una ragione, rassegnarsi al presente. Sperando che in futuro le cose cambino". - Il mondo dello showbusiness può essere davvero spietato. Lo sa bene, exdella tv, che - dopo aver assaporato la gloria del successo ed aver avuto al suo fianco per sei anni niente meno che- ora fain Brasile. "Soffro molto - ha confessato a DiPiù - Ma poi uno se ne deve fare una ragione, rassegnarsi al presente. Sperando che in futuro le cose cambino".

Un amore importante quello con Monica Bellucci, che Nicola ricorda con tenerezza: "Quando mi misi con Monica Bellucci, nel 1990, lei era ancora alle prime armi mentre io ero già un attore affermato. Quando una sera le chiesi di uscire pensai di ricevere un rifiuto, invece ci mettemmo insieme in pochi giorni. La nostra era una passione travolgente".



Una storia importante quella tra Farron e la Bellucci, durata ben sei anni: "A rovinare il nostro rapporto è stata l'invadenza altrui. Monica era sempre più desiderata dagli uomini, soprattutto da produttori e registi. Siamo stati spesso sul punto di lasciarci ma la storia finì definitivamente quando lei conobbe Vincent Cassel, il suo futuro marito".



Nicola, però, cerca di non farsi schiacciare dai ricordi e di pensare al futuro: "I primi tempi lontano dal set non riuscivo a darmi pace. Ma poi mi sono concentrato sul mio benessere interiore. Quindici anni fa ho comprato un hotel in Brasile con mio padre. Per tre mesi all'anno, quando lì è estate, lo raggiungo e lavoro con lui alla direzione".