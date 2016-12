James Cameron, "Avatar" per sempre

Giusto il tempo per dedicarsi alla versione 3D di "Titanic" e James Cameron si è rituffato nell'universo virtuale di "Avatar". Nel corso di un'intervista il regista ha detto di essere al lavoro su "Avatar 2, 3 e 4..." e per il resto di non essere interessato ad altri copioni o produrre lavori di altri registi. I fan però si armino di santa pazienza: il primo sequel è previsto per il 2016.

D'altro canto, parafrasando il titolo del suo celebre film, i tempi di lavorazione di Cameron sono sempre stati titanici. In un primo momento "Avatar 2" era stato previsto per il 2014, ma il produttore Jon Landau recentemente ha raffreddato gli entusiasmi spostando di due anni la data di uscita.



Quel che è certo è che Cameron pare essersi dedicato anima e corpo all'universo degli uomini blu. D'altro canto, dal 1997 (anno di uscita di "Titanic") ad oggi il regista non ha fatto altro se non qualche produzione e qualche documentario. E per il futuro non ha intenzione di fare altro che non qualcosa riguardante "Avatar" e i suoi dintorni.