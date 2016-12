Un "bacio" di Lady Gaga vale 75mila dollari

foto Ansa Correlati GAGA E LA PREZIOSA TAZZA... 16:10 - E' stata venduta all'asta su Internet per 75 mila dollari (57 mila euro) una tazza da tè con la firma e il segno del rossetto lasciati da Lady Gaga. I soldi saranno dati in beneficenza alle vittime dello tsunami del 2011 in Giappone. La tazza era stata usata dalla cantante americana durante una conferenza stampa a Tokyo dello scorso anno, quando visitò il Giappone per partecipare a diverse iniziative di solidarietà dopo il disastroso sisma. - E' statasu Internet per 75 mila dollari (57 mila euro) unacon la firma e il segno del rossetto lasciati da. I soldi saranno dati in beneficenza alle vittime dello tsunami del 2011 in Giappone. La tazza era stata usata dalla cantante americana durante una conferenza stampa a Tokyo dello scorso anno, quando visitò il Giappone per partecipare a diverse iniziative di solidarietà dopo il disastroso sisma.

Sulla tazza, dorata e a strisce azzurre, c'è la scritta in giapponese "Prega per il Giappone". Il denaro sarà devoluto a un'organizzazione di beneficenza creata dal governo e da alcune aziende americane e sara' utilizzato per finanziare delle borse di studio per giovani giapponesi negli Stati Uniti.



In passato la cantante aveva pubblicizzato un braccialetto di solidarietà per la ricostruzione delle zone devastate dallo tsunami, venduto poi a 2,9 milioni di dollari, e aveva disegnato con altri attori famosi come Nicole Kidman, Orlando Bloom e Gwyneth Paltrow, una linea di magliette con la scritta "Salva il Giappone" per destinare fondi alla Croce rossa giapponese.



Lady Gaga, che ora si trova a Hong Kong per il suo tour "Born this way", da giovedì sarà di nuovo in Giappone.