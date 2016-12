Madonna mette in "castigo" la figlia Lourdes

foto Ap/Lapresse Correlati COME SORELLE 11:25 - Sono andate in fumo le speranze di Lourdes, la figlia quindicenne di Madonna, di danzare sul palco insieme alla mamma durante il tour mondiale. Secondo quanto riporta il "Daily mail", una fonte ha infatti riferito che non ci sono programmi di questo tipo per la ragazza, che dovrà accontentarsi di lavorare nel guardaroba della produzione. Una sorta di "punizione" per Lourdes, sorpresa nei giorni scorsi a fumare di nascosto. - Sono andate in fumo le speranze di, laquindicenne di, di danzare sul palco insieme alla mamma durante il tour mondiale. Secondo quanto riporta il "Daily mail", una fonte ha infatti riferito che non ci sono programmi di questo tipo per la ragazza, che dovrà accontentarsi didella produzione. Una sorta di "punizione" per Lourdes, sorpresa nei giorni scorsi a fumare di nascosto.

La ragazzina è stata pizzicata in flagrante dalla celebre mamma, che si preoccupa per lei come ogni genitore. L'organizzatrice di party Emma Sayle spezza però una lancia a favore di Lourdes, ricordando che la ragazza è stata sconvolta l'anno scorso dalla misteriosa scomparsa del suo cucciolo.



Un evento traumatico, che potrebbe in qualche modo averla turbata. Per farle tornare il sorriso il fidanzatino Liam Botham, figlio della leggenda del cricket Sir Jan, le ha recentemente regalato un cocker di nome Rex. Più intransigente invece mamma Ciccone, che non le ha dato il permesso di salire con lei sul palco durante il tour. Per adesso, quindi, la piccola Lourdes dovrà ingoiare il rospo e rassegnarsi a fare un po' di gavetta.