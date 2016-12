Young The Giant i ventenni amati da "Glee"

foto Ufficio stampa Correlati VENTENNI ALLA RISCOSSA 11:13 - Sono sbarcati in Italia per una settimana di promozione (dal Concertone del primo maggio ai Trl Awards) e hanno pure avuto il tempo di regalare ai fan due showcase a Roma e Milano. E' il momento della band californiana Young The Giant (età media 20 anni) che sta spopolando in radio con "Cough Syrup", cantata anche nel telefilm "Glee". Il segreto del successo? "Siamo musicisti, meticolosi e spontanei", dicono a Tgcom24. - Sono sbarcati in Italia per una settimana di promozione (dal Concertone del primo maggio ai Trl Awards) e hanno pure avuto il tempo di regalare ai fan due showcase a Roma e Milano. E' il momento della band californiana(età media 20 anni) che sta spopolando in radio con "Cough Syrup", cantata anche nel telefilm "Glee". Il segreto del successo? "Siamo musicisti, meticolosi e spontanei",

La band è composta dal cantante Sameer Gadhia, Jacob Tilley (chitarra), Eric Cannata (chitarra/voce), Payam Doostzadeh (basso) e Francois Comtois (batteria/voce) e sono nati tutti a Orange County in California. "Abbiamo cominciato a scrivere musica da giovani - dicono i ragazzi durante un incontro con la stampa italiana -. Avevamo circa 16 anni. Inizialmente abbiamo iniziato come garage band ed è anche capitato di suonare nei bar". Poi la voglia di concretizzare i desideri, i sogni e le aspirazioni ed ecco che i Young The Giant incidono l'Ep "Shake My Hand", una raccolta di sette brani che include "Cough Syrup", un lunghissimo tour in giro per i locali e l'interesse della Warner Music - Roadrunner nel 2009.



Il disco è stato registrato in una casa sull'oceano a Newport Beach, dove i ragazzi hanno vissuto per sette mesi, poi si sono trasferiti in un appartamento a West Hollywood, utilizzato sia come abitazione che spazio creativo: "Le canzoni che ascoltate è ciò che abbiamo vissuto sulla spiaggia. Ascoltando l'album c'è il ricordo di tutto quanto abbiamo fatto insieme negli ultimi due anni".



Il successo del brano "Cough Syrup" è stato immediato tanto che ha ottenuto la consacrazione non solo dalle radio ma anche dal telefilm cult "Glee": "Il fatto che abbiano usato la canzone per una parte finale molto forte di Glee è una cosa di per sé speciale. Darren Criss, l'attore che ha cantato Cough Syrup nella versione di Glee è venuto a vedere un nostro show a Los Angeles. Una volta nel backstage ci ha detto di essere un fan della nostra musica. E' stato stimolante e bello per tutti noi incontrarlo e il fatto che ci sia stato subito feeling tra noi".



Reduci da una settimana intensa di promozione italiana c'è spazio per riflettere sull'esperienza del Concertone del Primo maggio: "Quando siamo arrivati non avevamo idea di che cosa sarebbe stato. In America è molto diverso, anche un po' triste: nessuno parla di politica, sono stanchi, esausti di sperare o lottare per cambiare le cose. Quando siamo arrivati non sapevamo bene, fino a un paio d'ore prima di esibirci, in che contesto avremmo suonato. E' stata una 'lotta' far capire alla gente che eravamo d'accordo con loro e non solo una band americana che arriva su un palco così solo per suonare e via, senza avere idea di cosa sta facendo e dove. E' stato sicuramente uno dei più grandi show a cui abbiamo partecipato".



Quella degli Yong The Giant è una gavetta alla vecchia maniera fatta di tanti concerti, tante prove in studio e voglia di creare, un percorso certamente lento ma proficuo. Il nuovo album dovrebbe uscire nel 2013 e già durante i concerti i ragazzi hanno suonato qualche brano inedito per sondare la reazione dei fan.

