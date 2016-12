foto Ap/Lapresse Correlati REGINA DI STILE 10:43 - Incidente sul set per Kristen Stewart. L'attrice si è infatti ferita al piede durante le ultime riprese di "Twilight-Breaking Dawn Parte 2". La Stewart era volata a Vancouver, in Canada, lo scorso mese, per girare alcune scene da inserire nel montaggio finale dell'ultima parte della saga: quelle della prima caccia da vampiro di Bella Swan. La produzione si è però dovuta fermare quando Kristen si è fatta male a un piede. - Incidente sul set per. L'attrice si è infattidurante le ultime riprese di "". La Stewart era volata a Vancouver, in Canada, lo scorso mese, per girare alcune scene da inserire nel montaggio finale dell'ultima parte della saga: quelle della prima caccia da vampiro di Bella Swan. La produzione si è però dovuta fermare quando Kristen si è fatta male a un piede.

"Non sto cercando di evitare di mettere i tacchi, ho male a un piede" ha scherzosamente dichiarato l'attrice, che è stata vista zoppicare mentre entrava negli studi televisivi di Jay Leno. Kristen si è detta comunque soddisfatta del lavoro svolto sul set: "Sono state delle riprese importanti, la prima caccia è sempre importante e volevo fare di più".



Un impegno che ha lasciato senza fiato anche la troupe. "E' impressionante come si getta nella parte. Non smette mai di stupirci e di dare il meglio di sé, eventualmente si fa male - ha dichiarato a "Hollywood Reporter" una fonte vicina alla produzione - Come vampiro forse ha fatto il suo miglior lavoro perché si è davvero divertita. E tutti sono soddisfatti della sua interpretazione".