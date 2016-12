Il mondo del pop saluta MCA dei Beastie Boys

foto Ap/Lapresse 10:53 - Il mondo del pop rende omaggio ad Adam Yauch, noto anche come MCA, leader e fondatore dei Beastie Boys morto venerdì a 47 anni per un tumore. Da Madonna ai Coldplay, da Jovanotti a Justin Timberlake, sono tanti i messaggi dei colleghi che rendono onore al rapper. "Sono contento che tutto l'amore che Yauch ha immesso nella sua vita - ha scritto l'ex compagno dei Beastie Boys Ad-Rock - gli sia stato restituito". - Il mondo del pop rende omaggio ad, noto anche come, leader e fondatore deimorto venerdì a 47 anni per un tumore. Daai, da, sono tanti i messaggi dei colleghi che rendono onore al rapper. "Sono contento che tutto l'amore che Yauch ha immesso nella sua vita - ha scritto l'ex compagno dei Beastie Boys Ad-Rock - gli sia stato restituito".

I Coldplay gli hanno reso omaggio con una versione piano e voce di "Fight For Your Right", Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers si è presentato sul palco con una maglietta con la scritta MCA.



A centinaia poi hanno affidato il loro cordoglio a Facebook o Twitter, da Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, ai Duran Duran, passando per Justin Timberlake e Madonna. Quest'ultima conosceva da tempo i Beastie Boys, che aprirono i concerti di un suo tour negli anni 80. "Adam era un tipo unico - ha detto - e il suo gruppo è stato importantissimo per la mia storia musicale".



In Italia il ricordo più importante arriva da Jovanotti. "Il gruppo che mi ha cambiato davvero la vita - ha scritto -, mica tanto per dire, mi hanno mostrato una strada, fatto vedere che si poteva".